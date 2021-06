Europei 2021, Inghilterra-Croazia 1-0 con rete di Sterling

Si apre con una vittoria l'Europeo dell'Inghilterra. A Wembley la Nazionale dei 'Tre leoni' si impone 1-0 sulla Croazia nel match d'esordio nel girone D grazie alla rete realizzata al 57' da Sterling.

Grande avvio di gara per i padroni di casa, al 5' Sterling verticalizza per Boden che dal limite lascia partire un tracciante che prende l'interno del palo prima di uscire dallo specchio della porta. Tre minuti dopo conclusione potente di Phillips da centro-area, Livakovic respinge coi pugni.

Al 55' conclusione da fuori di Modric controllata dal portiere. Due minuti dopo si sblocca la gara, Sterling servito in area da Phillips con un destro chirurgico supera il portiere croato dall'altezza del dischetto. Poco dopo affondo sulla sinistra degli inglesi, Kean sul secondo palo viene anticipato d'un soffio da Gvardiol.

Al 65' si fa vedere la Croazia, tiro di Brozovic respinto da un difensore, sulla palla si avventa Rebic con palla a lato. Un minuto dopo punizione dal limite per gli inglesi con Mount che sfiora la traversa. Al 75' sponda di testa in area per l'accorrente Sterling, il tiro al volo è alto.

Esce Rebic, dentro Petkovic. In precedenza era uscito Brozovic per Vlasic e Brekaro per Kramaric. Tra le fila inglesi out Kane per Bellingham e Foden per Rashford. Tiro cross di Perisic dalla lunga distanza, Pickford blocca in presa alta. La Croazia gioca la carta Pasalic per Kovacic. Dopo 4 minuti di recupero l'arbitro italiano Orsato fischia la fine delle ostilità.

La classifica del girone D, in attesa di Scozia-Repubblica ceca di domani, vede l'Inghilterra in vetta con 3 punti, a zero la Croazia.