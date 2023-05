Europei di Salto Ostacoli 2023, on line il sito del grande evento milanese con vista su Parigi 2024

Milano, 5 maggio 2023 - Il Salto vero verso le Olimpiadi del 2024, nel tutt'uno tra uomo e cavallo, lo vedremo dal 30 agosto al 3 settembre a Milano, sullo straordinario campo gara dell'Ippodromo Snai San Siro. Nel frattempo però, è andato ufficialmente in scena il salto nel web del sito ufficiale dei Fei Jumping European Championship – gli Europei di Salto Ostacoli – una vera e propria community per chi ama lo sport e in particolare gli sport equestri, nel quale ritrovarsi e ritrovare tutto quanto servirà per vivere l'esperienza di gara dei migliori cavalieri e delle migliori amazzoni del continente. Il sito non sarà solo informazione sportiva ma anche una preziosa bussola di navigazione, seguendo la traccia degli organizzatori che hanno pensato ad una architettura dell'evento che sappia spaziare dall'aspetto tecnico più puro all' entertainment oltre l'ostacolo delle gare. E' per questo che è stato ideato il 'Milano GreenVillage23' ampio spazio di cultura e intrattenimento. L'obiettivo del sito è quello di fornire ogni informazione, opzione e alternativa - come la diretta streaming delle gare, oltre alla vendita dei biglietti per assistere alle giornate di gara - a spettatori, turisti e anche ai media che racconteranno questa straordinaria avventura equestre. Nella home page, con il video che racconta la bellezza dell'Ippodromo Snai San Siro, c'è l'orologio che scandisce il countdown verso un evento mai visto prima a Milano con vista sui cinque cerchi olimpici, perché sull'erba di San Siro gli atleti avranno la chance di qualificarsi alle Olimpiadi di Parigi del prossimo anno.

