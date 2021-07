Europei e festeggiamenti, esperta Oms: "Variante Delta approfitterà"

"La pandemia di Covid-19 non si prende una pausa" per una sera. "La variante Delta di Sars-CoV-2 approfitterà di persone non vaccinate", accalcate "in ambienti affollati, senza mascherina, che urlano/gridano/cantano". E' "devastante". Sono le dure parole dell'epidemiologa Maria Van Kerkhove, esperta a capo del gruppo tecnico dell'Organizzazione mondiale della sanità per il coronavirus.

La scienziata Oms ha affidato ieri sera il suo sfogo ai social. E' la giornata della finale degli Europei, che ha regalato la vittoria all'Italia, quando lancia il suo tweet. Il riferimento è alle immagini delle folle di tifosi, in alcuni casi anche turbolente e fuori controllo, riprese in particolare per le strade in Gb. Ma non solo.