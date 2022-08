Europei nuoto 2022, Minisini oro nel sincro solo tecnico. Cerruti argento

Ancora medaglie per l'Italia agli Europei di nuoto 2022 in corso a Roma 2022. Nel sincronizzato Linda Cerruti vince l'argento nel solo tecnico. L'azzurra chiude la sua prova con 90.0156 punti, alle spalle della campionessa mondiale, l'ucraina Marta Fjedina (92.6394). Bronzo per l'austriaca Vasiliki Alexandri con 90.0156.

Oro per Giorgio Minisini nel solo tecnico. L'azzurro chiude la sua prova con 85.7033 punti, precedendo lo spagnolo Fernando Diaz Del Rio (79.4951) e il serbo Ivan Martinovic (58.8834).

CERRUTI - “Non so dire se è la soddisfazione più grande della mia carriera, forse sì. Certamente sono scesa per la prima volta in acqua sciolta, senza tensione e solo per dare il massimo. Non ho voluto neanche sentire il punteggio della greca per non farmi influenzare. Ho deciso di cambiare atteggiamento, approccio ed è andata benissimo. Questa medaglia mi ripaga, e non poco, per la delusione dei mondiali di Budapest", dice Linda Cerruti. "Abbiamo lavorato tantissimo in questo periodo, svegliandoci sempre alle sei del mattino per allenarci e migliorare tutte le routine -sottolinea la 28enne ligure-. Il tecnico è sempre stato il mio tallone d’Achille ma oggi sono stata pulita in tutta la routine. Dedico questo argento a tutto lo staff, ai compagni di squadra e a tutte le persone che mi vogliono bene. Il mio europeo è ancora lungo, ma adesso lo vivrò con un peso in meno”.

MINISINI - “Prendo quest’oro come un punto di partenza per me e tutto il movimento. Adesso analizzeremo l’esercizio e cercheremo di migliorarlo: comunque è stata una gara storica e sono contento di averne fatto parte. Gareggiare da solo mi trasmette una responsabilità diversa, forse sono più rilassato. Sognavo di sentire l’inno suonare in Italia: praticamente nella mia città”. Queste le parole di Giorgio Minisini dopo la conquista della medaglia d'oro nel solo tecnico ai campionati europei di Roma nel nuoto artistico. “Il punteggio poteva essere oltre ai 90.000: forse anche per i giudici è una nuova esperienza”, aggiunge il 26enne atleta delle Fiamme Oro.