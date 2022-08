Europei nuoto 2022, Ruggiero e Minisini oro nel duo libero misto

Settimo oro per l'Italia

Lucrezia Ruggiero e Giorgio Minisini vincono l'oro nel duo libero misto agli Europei di nuoto 2022, chiudendo con il punteggio di 89.7333, cinque punti in più della Spagna seconda classificata. Bronzo alla Slovacchia. Quello di oggi è il settimo oro per l'Italia agli Europei di Roma e il secondo per Minisini dopo quello di ieri nell'individuale.

"Tutto perfetto e tutto bellissimo: meglio di così non potrebbero andare questi europei - ha detto Minisini, atleta delle Fiamme Oro - Fin qui un anno perfetto. Abbiamo ancora due giorni per mettere delle ciliegine sulla torta".

"E’ stato bello vedere pubblico e giuria trascinati dal nostro esercizio. Era questo lo scopo: far divertire e divertirci in acqua. Un oro bellissimo e in casa. Faticoso ma emozionante" le parole di Ruggiero, atleta delle Fiamme Oro, dopo la vittoria.