Europei nuoto Roma 2022, programma di oggi giovedì 11 agosto

Campionati Europei di nuoto al via a Roma da oggi, giovedì 11 agosto, fino al 21 agosto. Cinque gli sport acquatici in programma: nuoto, nuoto artistico, nuoto in acque libere, tuffi e tuffi da grandi altezze. La delegazione italiana è composta da 58 atleti, 34 uomini e 24 donne: tanti i giovanissimi. La rassegna si apre nella cornice del Foro Italico con le gare di nuoto in vasca e di nuoto artistico. Ecco le gare in programma oggi.

NUOTO

Sessione mattutina 09.00 – 12.00 Eliminatorie

M – 50m Farfalla

F – 100m Stile libero

M – 400m Misti

F – 200m Dorso

M – 100m Rana

F – 4x200m Stile libero

M – 4x200m Stile libero

F – 800m Stile libero

Sessione pomeridiana 18.00 – 20.00

18.00 · M – 50m Farfalla – Semifinale

18.07 · F – 100m Stile libero – Semifinale

18.16 · M – 400m Misti – Finale

18.25 · F – 200m Rana – Semifinale

18.35 · M – 100m Rana – Semifinale

18.44 · M – 400m Misti – Cerimonia premiazione

18.51 · F – 4x200m Stile libero – Finale

19.04 · M – 4x200m Stile libero – Finale

19.17 · F – 4x200m Stile libero – Cerimonia premiazione

19.26 · M – 4x200m Stile libero – Cerimonia premiazione

NUOTO ARTISTICO

Sessione mattutina 09.30 – 11.00

09.30 · F – Solo Libero – Eliminatorie

Sessione pomeridiana 15.00 – 16.30

15.00 · F – Squadra Tecnico – Finale

16.10 · F – Squadra Tecnico – Cerimonia premiazione