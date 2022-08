Europei nuoto, secondo oro per Acerenza

Domenico Acerenza conquista il suo secondo oro di giornata nelle acque del mare di Ostia e porta sul gradino più alto del podio la staffetta mista italiana 4x1250m, oro numero 24 agli Europei di Roma, record assoluto. L’Italia (Rachele Bruni, Ginevra Taddeucci, il fuoriclasse Fiamme Oro Gregorio Paltrinieri e Acerenza che allunga per ultimo) vince con il tempo di 59'43"1, argento per l’Ungheria con 59'53"90, bronzo per la Francia con 1h00'08"3.

Leggi anche Europei nuoto, Acerenza oro in 10 km acque libere