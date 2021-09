Europei pallavolo, Italia in finale

Italia in finale agli Europei di pallavolo maschile in Polonia. La Nazionale batte in semifinale la Serbia con il punteggio di 3-1 (29-27, 25-22, 23-25, 25-18) e domani sfiderà per il titolo continentale la Slovenia.

L'Italia giocherà quindi l’undicesima finale per l’oro della sua storia a distanza di otto anni da Copenaghen 2013. Con la qualificazione alla finale, gli azzurri hanno anche staccato il pass per i Campionati del Mondo del prossimo anno in Russia dal 26 agosto all’11 settembre.

La finale si giocherà alle 21 di domenica 19 settembre, con diretta TV su Rai Due e DAZN.