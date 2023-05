Eurorepar Car Service estende la sua presenza in Italia

Eurorepar Car Service è una rete di officine nata in Italia nel 2006. Specializzata nella riparazione e manutenzione di veicoli multimarca, nel corso corso del 2023, ERCS aumenterà la propria presenza sul territorio italiano, oltrepassando le 500 officine.

Supportata dalla rete di approvvigionamento ricambi del Gruppo Stellantis, Eurorepar Car Service risponde alle esigenze degli automobilisti, ovvero di intervenire su qualsiasi tipologia di autoveicolo, indipendentemente dalla marca o dall’età, una catena che secondo gli obiettivi del Gruppo Stellantis, punterà alla massima soddisfazione del cliente nel mondo del post-vendita.

Andrea Giammarco After Sales Field Force Manager Eurorepar Car Service per il mercato Italia: “Vogliamo essere sempre più capillari su tutto il territorio italiano, ma anche avere una rete che dia la massima soddisfazione al cliente, che oggi cerca qualità, competenze e serenità.

Abbiamo grandi aspettative per quest’anno puntiamo a incrementare la nostra rete di officine di oltre il 40%”.

Eurorepar Car Service: formazione e flessibilità

Chi aderisce alla Rete Eurorepar Car Service seguirà un programma di training in collaborazione con Texa, per poi entrare in una community social dove i riparatori si scambiano preziose indicazioni e confronti, il fine è quello di fornire al cliente finale un’offerta completa e flessibile, assicurando un’assistenza tecnica di qualità a prezzi competitivi.

Con oltre 15 mila referenze che coprono il 90% dei modelli di autoveicoli in circolazione, l’offerta Eurorepar Car Service è composta da 60 famiglie di prodotto.

In Europa, la rete ECS conta oltre 5.700 officine in 30 paesi.