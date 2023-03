Eurostat, l'età media della popolazione UE ha raggiunto 44,4 anni

Un nuovo record per l’età media in UE: in 10 anni è aumentata in media di 0,25 ogni anno

Secondo gli ultimi dati Eurostat, il 1° gennaio 2022, l'età media della popolazione dell'UE ha raggiunto 44,4 anni, 0,3 anni in più rispetto al 2021. È aumentato di 2,5 anni (in media di 0,25 all'anno) rispetto ai 41,9 anni del 2012. Ciò significa che la metà della popolazione dell'UE aveva più di 44,4 anni, mentre l'altra metà era più giovane.

In tutti i paesi dell'UE, l'età media variava da 38,3 anni a Cipro, 38,8 in Irlanda e 39,7 in Lussemburgo a 48,0 anni in Italia, 46,8 in Portogallo e 46,1 in Grecia. In totale, 18 paesi dell'UE erano al di sotto dell'età media dell'UE.

Tra il 2012 e il 2022, questo indicatore è aumentato in tutti i membri dell'UE ad eccezione della Svezia, dove è diminuito (da 40,8 anni nel 2012 a 40,7 anni nel 2022). A Malta, non c'è stato alcun cambiamento nell'età media tra il 2012 e il 2022, rimanendo a 40,4 anni. In cinque paesi dell'UE, l'età media della popolazione è aumentata di 4 anni o più. L'età media in Portogallo è aumentata di più tra i paesi dell'UE (+4,7 anni), seguita da Spagna (+3,3), Grecia e Slovacchia (entrambi +4.1) e Italia (+3,00).

Oltre all'aumento dell'età media, il rapporto di dipendenza da vecchiaia dell'UE, definito come il rapporto tra il numero di anziani (di età pari o superiore a 65 anni) rispetto al numero di persone in età lavorativa (15-64 anni), è aumentato anche nel 2022.

Il rapporto di dipendenza della vecchiaia nell'UE è stato del 33% nel 2022, 0,5 punti percentuali (pp) in più rispetto al 2021, indicando una tendenza al rialzo. Dal 2012 (27,1%), questo indicatore è aumentato di 5,9 ppm.

Questo indicatore variava tra i membri dell'UE, ma è rimasto al di sopra del 20% in tutti loro. I rapporti più alti sono stati registrati in Italia (37,5%), Finlandia (37,4%) e Portogallo (37,2%), mentre i più bassi sono stati in Lussemburgo (21,3%), Irlanda (23,1%) e Cipro (24,5%).

Rispetto a un decennio prima, i maggiori aumenti dei rapporti sono stati in Finlandia (+9.7 pp), Polonia (+9.6pp) e Repubblica Ceca (+9.2pp) e il più basso in Lussemburgo (+1.0pp), Austria (+3.1pp) e Germania (+3.3pp).