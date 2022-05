Eurovision 2022, Achille Lauro: "Odio è malattia, discriminare distruttivo" - Video

"L’odio è una malattia, qualcosa di contagioso che non fa male solamente agli altri ma anche a noi stessi", perché "vivere l’odio e le discriminazioni non ha nulla di costruttivo è solo di distruttivo". Così Achille Lauro nella clip pubblicata sui canali social della Polizia di Stato, di Rai per il Sociale, Eurovision Rai e Rai1 in cui artisti, in gara e non, all’Eurovision Song Contest in corso a Torino invitano tutti a ‘far rumore’ contro l’odio di genere e contro ogni forma di discriminazione.