Eutanasia, italiano morto in Svizzera: Cappato di nuovo indagato

Marco Cappato, tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, è indagato per aiuto al suicidio dopo che sabato si è autodenunciato per aver accompagnato un 82enne, affetto da una grave forma di Parkinson e non tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, a morire in Svizzera. L'inchiesta è sempre coordinata dal procuratore aggiunto Tiziana Siciliano e dal pm Luca Gaglio che, lo scorso agosto, hanno indagato Cappato (indagine ancora aperta) per lo stesso reato per aver accompagnato una malata terminale di cancro a morire in un clinica svizzera.