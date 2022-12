Si è presentato poco fa presso la questura di Milano, in via Fatebenefratelli, uno dei sette ragazzi evasi il giorno di Natale dal carcere minorile Beccaria. Il giovane di 19 anni è stato arrestato per evasione dai poliziotti della squadra mobile. L'autorità giudiziaria ha disposto il giudizio per direttissima. Si tratta del quinto fuggitivo ritornato in custodia. All'appello mancano ancora due evasi.