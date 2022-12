Evasione carcere Beccaria, caccia ai 5 detenuti fuggiti

Continua la ricerca di 5 dei 7 detenuti evasi ieri dal carcere minorile Beccaria di Milano. La fuga sarebbe avvenuta verso le 16.30, forse approfittando di lavori in corso da tempo nel penitenziario o dei ranghi ridotti della polizia penitenziaria nel giorno di Natale. Due di loro sono stati rintracciati e ripresi nel giro di qualche ora. Uno dei due aveva raggiunto l'abitazione di una parente. Per gli altri cinque sono in corso ricerche.

Gennarino De Fazio, Segretario Generale della UILPA Polizia Penitenziaria, denuncia che nelle ore successive alla fuga “è stato appiccato un incendio e un’intera sezione di quattro stanze, con dodici detenuti, è inagibile". “Nel momento in cui la maggioranza di governo si appresta, con la manovra economica, ad abbattere la scure di ulteriori tagli sul mondo penitenziario, peraltro riducendo anche le risorse economiche destinate al salario accessorio della Polizia penitenziaria e alimentate con i fondi dei rinnovi contrattuali, viene acclarato il fallimento della gestione complessiva dell’esecuzione penale detentiva, sia che si guardi agli adulti sia che si volga l’attenzione verso i cosiddetti minori”, continua il leader sindacale.