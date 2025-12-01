Eventi in agenda

Martedì 2 dicembre presso l’Auditorium Parco della Musica Sala Santa Cecilia, in Via Pietro de Coubertin 30 a Roma si terrà l’Assemblea Generale 2025 di ALIS.

L’evento, con inizio alle ore 10:00 e apertura accrediti dalle 9:00, rappresenta un’importante occasione di confronto con istituzioni, imprese, stakeholder e protagonisti del panorama economico e sociale. La giornata sarà articolata attraverso interviste, tavole rotonde e momenti di approfondimento moderati dai giornalisti Bruno Vespa, Monica Maggioni e Massimo Giletti. Interverranno anche i Ministri Antonio Tajani (Affari Esteri e Cooperazione Internazionale), Matteo Salvini (Infrastrutture e Trasporti), Francesco Lollobrigida (Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste) e Giuseppe Valditara (Istruzione e Merito).

Sabato 6 a domenica 14 dicembre torna il tradizionale appuntamento di Atreju, la più grande manifestazione della destra italiana che quest’anno giunge alla sua ventiseiesima edizione. La manifestazione si terrà nei giardini di Castel Sant’Angelo.

Il programma è in fase di definizione