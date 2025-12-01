circle x black
Cerca nel sito
 

Eventi in agenda

01 dicembre 2025 | 14.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Martedì 2 dicembre presso l’Auditorium Parco della Musica Sala Santa Cecilia, in Via Pietro de Coubertin 30 a Roma si terrà l’Assemblea Generale 2025 di ALIS.

L’evento, con inizio alle ore 10:00 e apertura accrediti dalle 9:00, rappresenta un’importante occasione di confronto con istituzioni, imprese, stakeholder e protagonisti del panorama economico e sociale. La giornata sarà articolata attraverso interviste, tavole rotonde e momenti di approfondimento moderati dai giornalisti Bruno Vespa, Monica Maggioni e Massimo Giletti. Interverranno anche i Ministri Antonio Tajani (Affari Esteri e Cooperazione Internazionale), Matteo Salvini (Infrastrutture e Trasporti), Francesco Lollobrigida (Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste) e Giuseppe Valditara (Istruzione e Merito).

Link all’evento

Sabato 6 a domenica 14 dicembre torna il tradizionale appuntamento di Atreju, la più grande manifestazione della destra italiana che quest’anno giunge alla sua ventiseiesima edizione. La manifestazione si terrà nei giardini di Castel Sant’Angelo.

Il programma è in fase di definizione

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
ALIS Auditorium Parco della Musica Assemblea Generale 2025 Atreju
Vedi anche
Papa Leone in Libano, messaggio di pace per una nazione in crisi
Il coro ProPal a Monteverde: "Palestina libera e Israele trasferito in America" - Video
Eddie Brock tra i big di Sanremo, ieri sul palco di Alfa - Video
Squadre speciali e droni a Fiumicino per un'esercitazione, simulato un attacco terroristico - Video
Montepulciano, oltre 1200 persone a evento Pd: "Qui per rafforzare leadership Schlein" - Video
Esercitazione antiterrorismo a Fiumicino, prefetto Giannini: "Test su reazione e soccorso" - Video
News to go
Mercato immobiliare in Italia, prezzi in leggera crescita: i dati - Video
Influenza in anticipo, già 2 milioni di italiani a letto
News to go
Bruxelles promuove la Manovra - Video
News to go
Passaporti, novità nei pagamenti dal primo dicembre - Video
Ue, Zingaretti: "Ci sono due maggioranze" - Video
News to go
Rifiuti, nel 2025 spesa media di 340 euro


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza