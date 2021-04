Evernex nomina i nuovi Chief Revenue Officer e Chief Financial Officer

Il fornitore terzo di servizi di manutenzione annuncia la nomina di Jean-Marc Gottero come CRO e Valerie Truelle come CFO

PARIGI, 22 aprile 2021 /PRNewswire/ -- Evernex ha annunciato oggi che il suo team esecutivo globale è stato ulteriormente potenziato grazie all'aggiunta di un nuovo Chief Revenue Officer e di una nuova Chief Financial Officer. Questi incarichi di leadership derivano dalla crescita a due cifre, anno su anno, della base di Evernex, poiché i clienti hanno colto l'opportunità di ridurre i costi di manutenzione e rafforzare le loro capacità ingegneristiche in tutto il mondo.

Stanislas Pilot, Presidente e CEO di Evernex, ha così riassunto i due incarichi al Comitato Esecutivo:

"Le nomine sia di Jean-Marc che di Valérie rafforzano la nostra posizione di mercato come leader nel mondo della manutenzione di terze parti. Entrambi ci aiuteranno a gestire la nostra rapida crescita, poiché le aziende di tutte le dimensioni si rivolgono sempre più a Evernex per beneficiare delle nostre capacità globali".

Entrambe le figure opereranno dalla sede principale Evernex di Parigi.

Jean-Marc Gottero si unisce come Chief Revenue Officer (CRO) a livello globale e assumerà anche la posizione di Managing Director della regione APAC. Jean-Marc apporta una vasta esperienza di sviluppo acquisita in posizioni senior simili in Oracle, Cisco e recentemente Slack (ora una società Salesforce). Come Evernex CRO, Jean-Marc supervisiona tutte le vendite, i clienti chiave, i processi di vendita, la redditività, il marketing e le strategie di prodotto.

Valerie Truelle si è unita alla fine dello scorso anno come Chief Financial Officer (CFO) per supervisionare il team finanziario globale e apporta a Evernex un'ampia comprensione dei servizi di transazione acquisiti in precedenti ruoli finanziari presso PwC e l'editore di giochi, Asmodee. Le responsabilità di Valerie come CFO includono strategia e pianificazione finanziaria di Evernex, flusso di cassa, gestione delle relazioni con gli investitori e gli azionisti, fusioni e acquisizioni.

Informazioni su Evernex:

Con sede a Parigi, Francia, Evernex gestisce oltre 360.000 sistemi IT in oltre 165 paesi e dispone di una rete globale di 45 uffici. È il partner di servizi di manutenzione preferito dalle società multinazionali e ha sviluppato un'offerta flessibile multicanale e multivendor.