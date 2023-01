Ex ambasciatore in Brasile: "Assalto dovuto a mancato riconoscimento risultato elettorale"

Bernardini: "Difficile nel Paese sudamericano riuscire trovare una dinamica in cui la dialettica politica si sviluppi all'interno di binari che non mettano in discussione le istituzioni democratiche"

"Gli assalti di ieri dimostrano la permanenza del mancato riconoscimento del risultato delle elezioni. In una dinamica democratica è chiaramente un elemento di instabilità, che viene confermato anche nelle dichiarazioni di Lula e di Bolsonaro, che puntano ad accusare, uno la destra e l'altro la sinistra, di non rispettare le regole. Sono la prova di quanto sia difficile in Brasile riuscire trovare una dinamica in cui la dialettica politica si sviluppi all'interno di binari che non mettano in discussione le istituzioni democratiche". Lo dice l'ex ambasciatore italiano Antonio Bernardini, commentando con l'Adnkronos l'assalto a Brasilia del Parlamento, del palazzo presidenziale e della Corte Suprema.

"I leader brasiliani e di tutto il mondo hanno condannato gli eventi - prosegue Bernardini - Adesso è importante isolare i violenti, portare un clima di pacificazione nel Paese, e una dialettica politica normale. La priorità è questa. Positive le dichiarazioni di condanna da parte dei membri dell'opposizione per quanto è avvenuto. Bisognerà adesso vedere come il dialogo politico sarà riannodato all'interno del Paese. Ma ciò che è avvenuto è di una gravità particolare, un assalto agli edifici rappresentativi della democrazia brasiliana. Sono cose avvenute anche nel passato, ma mai di questo tipo, per il significato politico molto importante che si è visto anche nelle reazioni nel Brasile stesso ma anche a livello internazionale".

"C'è un'onda lunga della spaccatura della società brasiliana - rileva l'ex ambasciatore - che si manifesta in maniera così radicale, con un evento che certamente richiama ciò che è successo a Washington, ma con la differenza che questa manifestazione avviene a valle dell'insediamento del governo, non prima della cerimonia di insediamento del presidente, come successe invece negli Usa. Oggi ci si domanda come sia potuto accadere un evento simile, dal momento che i manifestanti erano accampati da settimane e centinaia di autobus hanno portato i manifestanti a Brasilia. C'è certamente un problema della sicurezza, che non ha funzionato: come ha potuto il sistema federale non intercettare questa minaccia?".

"Non ci sono stati spari e né morti, è stato un assalto meno cruento di quello di Washington - conclude - Una particolarità da rilevare, dal momento che in Brasile la circolazione delle armi è piuttosto diffusa. Teniamo presente anche che gli uffici erano vuoti perché è un periodo di vacanza, è stato un atto di vandalismo a forte contenuto simbolico e politico. I manifestanti sono stati dispersi, d'altra parte la zona non ne consente la permanenza prolungata, gli edifici sono isolati e non difendibili. I manifestanti puntavano a un effetto politico, che è stato raggiunto a danno del Brasile, la cui immagine è scossa. Viene riproposto il problema della necessità di riuscire a trovare un modo di affermare la dialettica democratica in una maniera civile e questo evento è la dimostrazione di quanto sia difficile muoversi all'interno di una dialettica politica normale".

(di Cristiano Camera)