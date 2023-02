Ex bonus Renzi, cosa c'è da sapere: chi ne ha diritto

Da oggi, 14 febbraio, verrà pagato alla maggior parte dei richiedenti il trattamento integrativo, ex bonus Renzi. Possono richiedere il beneficio coloro che rientrano nella seguente categoria di lavoratori, quali: lavoratori subordinati del settore pubblico o privato; soci lavoratori delle cooperative; lavoratori atipici e con contratto co. co. co.; stagisti e borsisti; lavoratori socialmente utili; percettori di NASpI; lavoratori in cassa integrazione. La somma viene anticipata direttamente in busta paga o erogato dall'Inps.