Ex Ilva, Diodato: "Figli di Taranto massacrati in nome del sacro acciaio"

All'indomani della sentenza sull'ex Ilva, anche il cantautore tarantino Diodato interviene sui suoi profili social con un commento. "Io - scrive - non posso far altro che pensare alla tua bellezza stuprata che ancora oggi prova a sorriderci, a dirci che un’altra strada è possibile. Non posso non pensare ai tuoi figli massacrati in nome del sacro acciaio, del profitto, della cieca economia di stato. Donne, uomini, adolescenti e bambini davanti a cui la parola giustizia scompare per sempre, che la giustizia è cosa dei vivi".

"E sono tanti i vivi che gridano il proprio dolore, ogni giorno di più, ma tutto questo non sembra essere ancora abbastanza", ha aggiunto.