Ex Ilva, Fregolent (Az-Iv): "Negativamente colpita da audizioni, ci sono incongruenze"

"Astenuti perché testo di legge non risolutivo. Il privato ha risposto in modo spocchioso ed il pubblico non è stato chiaro. Il piano industriale va rivisto"

Il disegno di legge su 'Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale', ex Ilva , approvato ieri in Senato "aiuta a pagare le bollette di una grande azienda italiana, ma non risolve i problemi né dell'Ilva, nè delle bonifiche, né del piano industriale. Noi non abbiamo votato contro perché non lo faremo mai con norme che aiutano le aziende italiane, ma abbiamo scelto di astenerci perché il disegno di legge non è risolutivo". Così all'Adnkronos Silvia Fregolent, senatrice di Az-Iv, commenta all'Adnkronos l'astensione al voto sul decreto Ilva da parte del Terzo Polo.

"Ci siamo astenuti dal voto perché non volevamo essere né enfatici come la maggioranza, né disfattisti come le opposizioni. Riteniamo che il piano industriale vada rivisto. Anche se c'è da dire che ci aspettavamo un di più sul piano industriale che non ha esplicitato né la parte pubblica, cioè Invitalia ed il presidente di Acciaierie d'Italia, Franco Bernabè, né quella privata (cioè Arcelor Mittal - ndr) - rimarca Fregolent - Sono stata negativamente colpita dalle audizioni in Commissione. Il privato nel merito del decreto sul piano industriale ci ha risposto in modo spocchioso ed il pubblico, che doveva aprirci nuovi spazi, non è stato molto chiaro. Abbiamo interrogato Urso in question time per capire cosa si voglia fare di questa azienda".

Ci sono navi ferme che dovrebbero scaricare carbone e minerali ed invece sono ferme in rada mentre i costi lievitano? "Il piano industriale va rivisto. Ci sono incongruenze, come anche Lei individua. La gestione di Ilva è da rivedere tutta e deve essere rifatta". (di Roberta Lanzara)