Ex Ilva, Governo sblocca fino a 1 mld per operatività e ripristina scudo penale

Il governo sblocca fino a 1 mld di euro per supportare la crisi dell'ex gruppo Ilva e consentire ad Acciaierie d'Italia di far fronte alla crisi di liquidità e ridurre la pesante esposizione debitoria verso i principali fornitori. A queste risorse, già previste con il Dl Aiuti bis, si sommano ulteriori 680 milioni, che potranno servire "fin da subito", dunque prima del 2024 come stabilito nel maggio scorso, quale finanziamento soci convertibile in un futuro aumento di capitale con cui portare la partecipazione dello Stato al 60% a cui ArcelorMittal contribuirà con 70 milioni di euro per attestarsi ad una quota del 40%. Nessun prestito ponte dunque ma l'attivazione di risorse già previste a sostegno dell'acciaieria di Taranto.

La decisione presa stasera in Cdm arriva con un decreto legge, 10 articoli in tutto, che introduce misure urgenti per impianti di interesse nazionale. Nel decreto, e non solo per il caso dell'ex gruppo Ilva ma per tutte le imprese di interesse strategico, il governo ha ripristinato lo scudo penale che il Governo Conte aveva cancellato per reintrodurre 'condizioni per la sostenibilità dell’investimento' stabilendo che le sanzioni interdittive non possano essere applicate quando pregiudicano la continuità dell’attività svolta.

Il provvedimento dà corpo al nuovo accordo intercorso tra Invitalia e ArcelorMittal che ha sancito la possibilità di una modifica dei patti parasociali che incideranno su aspetti cruciali come la partecipazione azionaria e la futura governance. A valle di tutto questo una serie di impegni sottoscritti dai soci: rilancio del sito produttivo e garanzie occupazionali fissando target di produzione superiori a quelli conseguiti da Adi nell’ultimo biennio; riconversione industriale per un impianto green e il risanamento ambientale con il completamento dell’Aia nei tempi previsti; investimenti legati allo sviluppo industriale e al Polo di Taranto, iniziative di economia circolare, attivazione di impianti di desalinizzazione tramite il recupero delle acque dolci dei fiumi Tara e Sinni, e lo sviluppo del porto tramite impianto di degassificazione Fsru galleggiante.

La scelta del governo non è piaciuta ai sindacati che avrebbero voluto vincolare le risorse ad un puntuale rispetto degli impegni di rilancio produttivo e di tutela occupazionale a loro avviso disattesi dal gruppo Mittal.

"L’approvazione del provvedimento per l’ex Ilva, che prevede un finanziamento a fondo perduto di 680 milioni, è una resa incondizionata del Governo nei confronti della multinazionale. Un atto grave e irresponsabile, che non ha ascoltato le nostre grida di allarme", scandisce il leader Uilm, Rocco Palombella puntando il dito sui 680 milioni concessi "senza uno straccio di piano industriale.Una vergogna". Dure critiche anche da parte della Fiom. "Le decisioni prese dal Consiglio dei Ministri non rispondono alle richieste avanzate né in materia di produzione né in materia di occupazione né in materia di ambiente e tutela della salute ma soprattutto non c’è una risposta alla richiesta di pubblicizzazione avanzata dalle Organizzazioni sindacali a fronte delle inadempienze aziendali, nonostante lo stanziamento dei 680 milioni di euro deciso oggi dal Governo", dice Michele De Palma, segretario generale delle tute blu della Cgil.

Decisamente più morbida la Cisl che invita ad "approfondire le parti che condizionano il prestito". L'11 gennaio comunque i sindacati scenderanno in piazza a Roma, sotto Palazzo Chigi, per dare voce alla loro opposizione al decreto. Il 19 gennaio invece si aprirà un tavolo di confronto al Mimit: per quella data infatti il ministro delle Imprese, Adolfo Urso, ha convocato sindacati, enti locali e imprese dell'indotto.