Ex Ilva, investimenti in rinnovabili e altri provvedimenti del Cdm

Giovedì 20 novembre a Palazzo Chigi si è svolto il Consiglio dei ministri. Tra i principali provvedimenti adottati, segnaliamo un decreto-legge che introduce misure urgenti per la continuità operativa degli stabilimenti ex Ilva. Nel dettaglio, viene autorizzata Acciaierie d’Italia in amministrazione straordinaria a utilizzare 108 milioni di euro residui di finanziamento ponte fino a fine febbraio 2026, periodo in cui dovrebbe concludersi la procedura di gara per individuare l’aggiudicatario. I restanti 92 milioni sono già stati destinati agli interventi essenziali sugli altoforni, manutenzione ordinarie e straordinarie, investimenti ambientali. Il decreto, inoltre, stanzia ulteriori 20 milioni di euro per i lavoratori per il biennio 2025-2026 consentendo allo Stato di farsi carico dell’integrazione fino al 75% del trattamento di cassa integrazione giornaliera straordinaria. In tema di investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, il Consiglio ha approvato un apposito decreto-legge, intervenendo sui crediti d’imposta del Piano Transizione 5.0 per incentivare le imprese che investono in beni strumentali che permettano una riduzione dei consumi energetici. Vengono, inoltre, apportate modifiche alle norme per l’individuazione delle aree idonee all’installazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili. Il Cdm ha anche approvato in via definitiva cinque diversi decreti legislativi, tra cui uno in particolare introduce disposizioni integrative e correttive in materia di Irpef e Ires, fiscalità internazionale, imposta sulle successioni e donazioni, imposta di registro, modifica allo statuto dei diritti del contribuente, ai testi unici delle sanzioni tributarie amministrative e penali, tributi erariali minori, giustizia tributaria, versamenti e riscossioni. Infine, in ambito di personale dirigente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia, il Cdm ha approvato le ipotesi di accordi sindacali.

Il comunicato del Governo