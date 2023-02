Ex Ilva, Paita (Az-Iv): "Astenuti su dl perché manca visione, question time su navi ferme"

"I 680 milioni stanziati servono per le bollette, non per un rilancio industriale'

"Noi votiamo sempre decreti che aiutino anche attraverso i finanziamenti industrie importanti, perché trasversali, come quella dell'acciaio. Ed abbiamo a cuore gli impianti principali di Genova e Taranto. Ma i 680 mln stanziati dall'esecutivo servono a pagare le bollette di ex Ilva e quindi sono del tutto insufficienti per un rilancio di carattere industriale. Per questo abbiamo scelto di astenerci dal voto". Raffaella Paita, capogruppo in Senato del Terzo Polo, spiega all'Adnkronos le ragioni che hanno indotto i senatori Az-Iv ad astenersi dal voto al disegno di legge su 'Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale', dedicato ad ex Ilva.

"La nostra posizione è di stand by - spiega - non abbiamo votato no, perché siamo favorevoli ad ogni singolo euro diretto all'industria dell'acciaio; ma neanche sì, perché il testo ha limiti, non risolve i problemi e non definisce la direzione in cui si intende andare. E' una boccata d'ossigeno, limitata nel tempo". Nel frattempo carichi di carbone e altri minerali sono bloccati su navi ferme in rada? "Il tema delle navi non è stato affrontato, ma lo esamineremo noi con un question time al Ministro Urso al più presto", annuncia.

Sull'industria dell'acciaio in Italia "manca la visione approfondita che merita un settore così strategico. C'è una evidente superficialità e un limite di impostazione. Su ex Ilva - prosegue - noi riteniamo necessario continuare ad avere uno scudo penale o nessun manager si cimenterebbe mai, ma contestualmente bisogna anche disporre di una strategia, vanno chiariti i rapporti fra il socio pubblico e privato - rimarca - Come sul fronte ambientale, la produzione Ilva è una questione su cui non può non esserci una linea. Ma di tutto questo non vi è traccia. Si parla di rave ma non di temi veri per lo sviluppo del Paese e il conto poi arriva perché il Governo non si sta occupando di niente". (di Roberta Lanzara)