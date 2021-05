Ex Ilva, processo Ambiente svenduto: Vendola e i Riva condannati

Tre anni e 6 mesi per l'ex presidente della Regione Puglia. 22 e 20 anni per Fabio e Nicola Riva. Confiscata l'area a caldo

Ex Ilva, l'ex presidente della Regione Puglia Nichi Vendola è stato condannato a tre anni e sei mesi di reclusione dalla Corte di Assise di Taranto al termine del processo 'Ambiente Svenduto'. L'accusa per l'ex governatore era di concussione in relazione ai presunti tentativi di ammorbidire i controlli sui livelli di inquinamento ambientale che sarebbe stato provocato dallo stabilimento siderurgico ex Ilva. Condannati anche i fratelli Riva: Arturo Fabio e Nicola, figli dell'ex patron Emilio, scomparso nel 2014 e loro stessi con compiti di responsabilità nel corso degli anni nella gestione e direzione del colosso siderugico, sono stati condannati rispettivamente alla pena di 22 e 20 anni di reclusione.

La corte di assise di Taranto nella sentenza del processo Ambiente Svenduto, iniziato oltre 5 anni fa, e snodatosi attraverso 329 udienze, ha disposto la confisca degli impianti dell'area a caldo dello stabilimento siderurgico ex Ilva, già sequestrati dal gip del tribunale del capoluogo jonico Patrizia Todisco il 25 luglio 2012. Accolta in questo senso la richiesta formulata dall'accusa, rappresentata in aula dal procuratore aggiunto Maurizio Carbone e dai sostituti Mariano Buccoliero, Remo Epifani, Raffaele Graziano e Giovanna Cannalire. Inoltre i giudici nella sentenza hanno stabilito la confisca per equivalente del profitto illecito nei confronti delle tre società Ilva spa, Riva fire spa, oggi Partecipazioni industriali spa in liquidazione, e Riva forni elettrici per gli illeciti amministrativi per una somma di 2 miliardi e 100 milioni di euro in solido tra loro.