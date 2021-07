Ex senatore Fi Caridi: "Io assolto? Bene, ma la mia vita è stata mortificata"

"Sono soddisfatto, ho sempre avuto un comportamento improntato alla massima trasparenza". Lo dice all'AdnKronos l'ex senatore del Pdl Antonio Caridi, tra gli assolti, ieri sera a Reggio Calabria, a conclusione del processo di 'ndrangheta 'Gotha', che ha visto emettere le sentenze di primo grado dopo cinque anni di dibattimento.

Caridi, esponente di lungo corso di Fi e poi senatore, fu arrestato nell'esercizio delle sue funzioni parlamentari nel 2016. "Mi voglio riprendere la mia vita, che è stata mortificata, anche da 18 mesi di carcere a Rebibbia, in alta sicurezza". Per lui il pubblico ministero aveva chiesto 20 anni di carcere, per il reato di associazione mafiosa. Il verdetto ha deciso per l'assoluzione "perché il fatto non sussiste".