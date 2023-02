Ex terroristi, decisione Corte Cassazione Francia il 28 marzo su estradizioni

Terrel (legale 7 ex br): "Motivi impugnazione non avevano fondamento"

La Corte di Cassazione ha esaminato oggi le eccezioni sollevate dalla Procura generale, la quale si era opposta al rifiuto della Corte d’appello di estradare dieci ex terroristi italiani reclamati dall’Italia. La decisione della Suprema Corte francese sarà annunciata il 28 marzo. L’Avvocato generale della Corte di Cassazione ha concluso per il rigetto delle istanze.

A fine giugno 2022 il Procuratore generale aveva impugnato davanti alla Cassazione francese il no all'estradizione dei 10 ex terroristi italiani deciso dalla Corte di Appello di Parigi lo scorso 29 giugno.

Le domande di estradizioni riguardano l'ex militante di Lotta Continua Giorgio Pietrostefani, tra i fondatori di Lotta Continua, da tempo malato, condannato a 22 anni come uno dei mandanti dell'omicidio Calabresi; gli ex Br Giovanni Alimonti, Roberta Cappelli, Marina Petrella, Sergio Tornaghi, Maurizio Di Marzio, Enzo Calvitti; l'ex militante di Autonomia Operaia Raffaele Ventura; l'ex militante dei Proletari armati Luigi Bergamin; l'ex membro dei 'Nuclei armati contropotere territoriale', Narciso Manenti.

"Mi rallegro per la richiesta dell'Avvocato generale della Corte di Cassazione che ha concluso per il rigetto delle 10 impugnazioni seguendo la miglior giurisprudenza e rispettando i principi della legge". Ad affermarlo all'Adnkronos è Irène Terrel, l'avvocata francese di sette dei dieci ex terroristi italiani fermati in Francia a fine aprile 2021 nell'ambito dell'operazione 'Ombre rosse' commentando l'esito dell'udienza di oggi alla Corte di Cassazione.

"I motivi di impugnazione sollevati dalla Procura generale non avevano alcun fondamento - sottolinea Terrel - e il ricorso deve essere respinto da un lato perché il procedimento in contumacia come previsto in Italia viola l'articolo 6 e dall'altro perché viene violato l'articolo 8 sul diritto alla vita privata e famigliare, i principi fondamentali previsti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo come aveva affermato la Corte di Appello di Parigi".