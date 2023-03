ExchangeWire studia MINT E ARM

L’importante media inglese mette sotto la lente di ingrandimento l’Advertising Resource Management, dando vita al primo studio sull’argomento.

Milano, 17 marzo 2023. ExchangeWire, media inglese di fama internazionale che da anni fornisce notizie e analisi sul business dei media e del marketing con focus sulle tendenze e le innovazioni che plasmano questi settori, ha scelto MINT per la realizzazione di un Deep Dive Report riguardo l’innovativo Advertising Resource Management (ARM). L’importante media analizza la grande innovazione del software ARM ideato da MINT in un documento di 14 pagine, redatto in italiano e in inglese.

MINT, leader mondiale nell'Advertising Resource Management (ARM) come Software as a Service (SaaS), con un numero record di 350+ piattaforme, media e publisher integrati, fornisce un'unica fonte di verità sui media, semplificando le operazioni di advertising per tutta l'azienda. Costruita con una governance senza precedenti come obiettivo primario, sfrutta l'automazione per una maggiore efficienza, fornendo al contempo controllo e trasparenza end-to-end nel ciclo di vita delle campagne multicanale.

Il Deep Dive Report analizza il panorama di sfide che gli advertiser quotidianamente devono affrontare, spiegando come l’Advertising Resource Management (ARM) sia come un ERP per il settore pubblicitario: una necessità strategica per orchestrare e automatizzare i processi per ridurre i costi e aumentare l'impatto. L'ARM è una categoria di marketing technology che si concentra sull'aiutare le aziende a consolidare le proprie risorse, i processi, i workflow e le informazioni in un unico sistema per supportare meglio le operazioni pubblicitarie.

Grazie alla visibilità in tempo reale dell'intero processo pubblicitario, ARM consente alle aziende di concentrarsi sull'aumento del valore di business dell’advertising.

L’intero Deep Dive Report su ARM è disponibile in free download sul sito di MINT.AI al seguente link

https://www.mint.ai/deepdive-arm-report/it?utm_source=press&utm_medium=deep-dive-lp

