Expo 2030: domani Roma presenta la sua candidatura

Domani sarà presentata ufficialmente la candidatura di Roma ad ospitare l'Expo del 2030 di fronte all'Assemblea generale del Bureau International des Expositions (Bie). All'evento, che si terrà intorno alle 12.15, parteciperanno il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il presidente del Comitato di candidatura Giampiero Massolo, ed il direttore generale del Comitato Giuseppe Scognamiglio.

La prima parte dell'evento, come si evidenzia nel programma ufficiale, sarà dedicata all'Esposizione in corso dal primo ottobre a Dubai e alla prossima edizione, che si terrà a Osaka, in Giappone, dal 3 maggio al 3 novembre 2025. Una sezione riguarderà la 23ma Esposizione internazionale della Triennale di Milano che si svolgerà dal 20 maggio al 20 novembre 2022.

Sono cinque i Paesi che hanno presentato la candidatura per organizzare l'Expo mondiale nel 2030: Russia (Mosca), Corea del Sud (Busan), Italia (Roma), Ucraina (Odessa) e Arabia Saudita (Riad). Il processo prevede che sei mesi dopo la presentazione della lettera di candidatura (avvenuta a ottobre), che deve essere obbligatoriamente sostenuta dal governo, inizi la fase di esame del progetto, con le 'Enquiry Missions' del Bie chiamate ad esaminare i dossier dettagliati di ciascuna candidata e a valutarne la fattibilità.

Il Paese ospitante dell'Expo mondiale 2030 viene poi eletto dagli Stati membri del Bie (169) riuniti in un'Assemblea Generale, sulla base del principio di un Paese, un voto. Per vincere l'assegnazione sono necessari i due terzi dei voti al primo turno. Se nessun candidato li ottiene, viene eliminato l'ultimo e così via fino a quando non restano solo due candidati. A quel punto vince chi conquista la maggioranza semplice.

Roma si candida all'Expo 2030 con il tema "La città orizzontale: rigenerazione urbana e società civile".