Expo Dubai 2020, padiglione Italia tra i più visitati

Al traguardo del primo mese di Expo Dubai il Padiglione Italia tocca la quota di 300mila visitatori e si conferma uno dei più visti tra quelli dei 190 Paesi partecipanti alla prima Esposizione Universale nel mondo arabo.

Ai visitatori in presenza, che hanno esplorato il percorso espositivo e partecipato ai tanti eventi in calendario fuori e dentro il Padiglione, si sommano a quelli virtuali: 4 milioni di utenti raggiunti nello stesso periodo tramite il portale web, i canali social (Facebook, Linkedin, Instagram, Twitter, TikTok, YouTube) e le diverse pagine e community coinvolte – tutti dati in costante ascesa.