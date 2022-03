Expo Dubai, al Padiglione Italia faro su bellezza, ricerca, tecnologia e innovazione

Bellezza, ricerca, tecnologia, innovazione ed esempi di aggregazione pubblico privata come modelli di sviluppo per le sfide italiane sulle scienze della vita sono stati al centro del confronto ieri tra gruppo Bracco, Cnr e il ministero per l’Università e la Ricerca a Expo 2020 Dubai. La ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa e il presidente del Cnr, Maria Chiara Carrozza hanno incontrato Fabrizio Grillo, General Affairs and International Relations Director di Gruppo Bracco, negli Orti di Padiglione Italia a Expo 2020 Dubai, davanti all’installazione The Beauty of Imaging, l’opera multimediale ispirata all’imaging diagnostico, firmata Bracco.

"Non è solo la bellezza ma è quello che sta dietro la bellezza - ha aperto il dialogo la Ministra Messa, invitata a commentare l’installazione ed il suo significato - avete parlato del beyond, dell’andare oltre e io credo che nella medicina di oggi bisogna andare oltre in senso generale, oltre a quello che si vede, oltre quello che si sente anche. Comprendere ad esempio nelle immagini un segnale, quali sono i movimenti chimici, biochimici e delle molecole, perché solo questo può indirizzare alla terapia giusta. La cosa bella delle immagini di oggi - ha continuato la Ministra - è che vanno fino all’infinitamente piccolo: abbiamo imparato che si possono vedere anche le proteine e questo viene sempre dalla tecnologia delle immagini, per questo è importante conoscerle, studiare e continuare a fare ricerca".

Parlando poi delle prossime sfide che attendono l’Italia in ambito scientifico grazie alla grande occasione del Pnr il Ministro ha aggiunto: "il Pnrr sarà una occasione unica di investire i fondi che abbiamo a disposizione adesso per creare una maggiore collaborazione tra pubblico e privato, nella ricerca e nell’innovazione, e questo è quello che abbiamo voluto fare: finanziare dei grandi partenariati, delle grandi filiere, dare la massa critica della nostra ricerca nel Paese e fare in modo che queste grandi fondazioni o consorzi, che si fonderanno, possano, dal 2025 in poi, camminare con le proprie gambe".

"Cosa le ha trasmesso questo nostro gigante di 4 metri che parla di scienza e conoscenza al grande pubblico?" ha chiesto Fabrizio Grillo, General Affairs and International Relations Director di Gruppo Bracco alla Presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza. "Sicuramente in questo padiglione dedicato anche alla ricerca, la scienza e la tecnologia, questo gigante in mezzo al verde - sottolinea Carrozza - rappresenta la sostenibilità, le nuove tecnologie e guardare dentro il corpo umano attraverso tutte le tecnologie disponibili. Si tratta di un’opera che ha anche un concetto di visione complessiva di quello che è l’Italia oggi: alta tecnologia, imaging, robotica ma anche green e compatibilità. Un messaggio molto importante".

Invitata dal dr. Grillo ad intervenire sulle progettualità in corso al Cnr Carrozza ha aggiunto: "Il Cnr è una grande risorsa per il paese, rappresenta migliaia e migliaia di ricercatori. Stiamo cercando di attuare il piano di rilancio voluto dal governo e di aprire nuove frontiere di collaborazione sia internazionali, qui a Dubai in particolare, e poi anche con le imprese, ad esempio Bracco ma anche tutto il sistema industriale italiano".

Un’ultima riflessione è poi andata sul Cluster Tecnologico Nazionale Scienze della Vita Alisei: "Abbiamo fatto 4 eventi durante i 6 mesi di Expo - ha dichiarato F. Grillo - chiaramente in collaborazione con il Commissariato e il Commissario generale Glisenti, e siamo fieri di averlo fatto in quanto Diana Bracco è Presidente del Cluster. So che lei Prof.ssa Carrozza tiene molto ad Alisei come grande progetto di aggregazione, che oggi è sempre più necessario per affrontare scienza tecnologia e ricerca". Sicuramente il Cluster, conclude Carrozza, "è un esempio di aggregazione pubblico privata sia per promuovere la ricerca, la scienza, il trasferimento e la transnazionalità, sia per iniziare nuovi progetti e dare vita anche ad un maggiore ascolto e una relazione più stretta tra il mondo della ricerca delle competenze e quello della tecnologia. Mi auguro che Alisei sappia prendere l’eredità di quello che è stato fatto fino ad ora, adesso anche con il Pnrr, e rilanciare delle nuove iniziative concrete e quindi darò tutto il mio supporto per questo".