Expo Dubai, Avio annuncia partnership con Padiglione Italia

Avio annuncia una partnership con il Commissariato per la partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai. L'accordo di sponsorizzazione tra Avio e il Commissariato sarà firmato mercoledì prossimo, 14 luglio, nella sede di Colleferro dell'azienda italiana per la propulsione spaziale e che ha realizzato il vettore europeo Vega.

All'evento, che si tiene alle ore 10.30 in via Latina (Sp 600 Ariana km 5,2), parteciperanno l'amministratore delegato di Avio, Giulio Ranzo, il Commissario per la Partecipazione dell’Italia a Expo 2020 Dubai, Paolo Glisenti, ed il presidente dell'Agenzia Spaziale Italiana, Giorgio Saccoccia.

Sono stati inoltre invitati a partecipare il Sottosegretario agli Affari Esteri Manlio Di Stefano, il Vice presidente della Regione Lazio, Daniele Leodori, e il Sindaco di Colleferro Pierluigi Sanna.