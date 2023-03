EY accelera servizi strategy and transactions con 5 nuovi partner in Italia

In linea con la strategia globale di crescita e consolidamento dell’area strategy and transactions (sat), EY Italia annuncia l’ingresso negli ultimi due mesi di cinque nuovi partner: Alessio Agostinelli, Andrea Cacciapaglia, Nicola Cavallo, Francesco Sgobio e Vincenzo Tortorici.

“Siamo orgogliosi di dare il benvenuto a cinque nuovi partner che ci aiuteranno ad accelerare la crescita di EY in Europa e Italia, potenziando la nostra presenza nelle aree di strategy, value creation e corporate finance. In questa fase di trasformazione per EY continuiamo a coniugare la crescita interna dei nostri professionisti, con l’inserimento di rilevanti profili dal mercato, facendo leva sull’attrattività del nostro modello di business. Questo consente di porci sempre più in maniera efficace a supporto dei nostri clienti, per supportarli nei loro percorsi di trasformazione”, commenta Massimo Antonelli, ceo di EY in Italia e coo di EY Europe West.

“Sono felice di dare il benvenuto nel team ad Alessio, Andrea, Nicola, Francesco e Vincenzo. La loro vasta esperienza sarà fondamentale in un momento in cui, più che mai, i clienti hanno bisogno della nostra consulenza per compiere grandi passi trasformativi, ridefinire il proprio purpose, investire sulla trasformazione e continuare a innovare in un mercato in rapida evoluzione”, sottolinea Andrea Guerzoni, EY global vice-chair – strategy and transactions.

Marco Daviddi, strategy & transactions markets leader Europe West, strategy & transactions leader Italy, EY osserva: “Dal 2020 ad oggi, strategy and transactions in Italia è cresciuta con una media annua di oltre il 20%. Questo è avvenuto grazie a un mix di investimenti sui nostri talenti e di nuovi ingressi; sono infatti 21 i nuovi Partner nominati negli ultimi 3 anni e, grazie agli ingressi degli ultimi mesi abbiamo ulteriormente rafforzato le aree strategy, value creation, corporate finance e M&A - sempre più centrali per l’agenda trasformativa - e la nostra capacità di supportare fondi e imprese in tutto il ciclo di vita degli investimenti”.

Per effetto di questi ingressi sale a quasi 500 (di cui 40 partner) il numero dei professionisti del team Strategy and Transactions di EY in Italia. Vincenzo Tortorici, Senior Partner nel team Strategy & Transactions di EY in Italia, afferma: “Sono orgoglioso di unirmi a EY e sono fermamente convinto di poter capitalizzare un modello pienamente compatibile con le specificità del mercato e dell’economia reale italiani e con le esigenze dei clienti, in quanto imperniato sulle esperienze di un network globale, su specialismi verticali implementativi e su un presidio dell’agenda strategica dei vertici d’impresa in sinergia con gli aspetti operativi della gestione”.

A seguire i profili. Alessio Agostinelli entra in EY Parthenon come Partner del team Strategy. Laureato in economia aziendale alla Liuc di Castellanza, vanta una lunga esperienza di consulenza strategica nel settore Consumer e in particolare nei settori Packaged Goods e Retail. Nel mondo Retail, in particolare, ha lavorato con diversi clienti sia nel mondo food sia nel mondo non-food e, grazie al suo bagaglio di competenze di settore, ha collaborato anche con diversi fondi di Private Equity. Agostinelli entra in EY con l’obiettivo di potenziarne ulteriormente l’efficacia nei servizi di strategy, value creation, con una chiara focalizzazione sui settori RCP e Private Equity.

Andrea Cacciapaglia entra in EY in qualità di Partner del team lead advisory M&A. Con una ventennale carriera nel Corporate Finance, ha maturato esperienze rilevanti nel settore dell’Investment Banking in operazioni di M&A e capital markets, in contesti italiani e internazionali, con un rilevante track record nel settore Private Equity, Consumer Goods & Retail e nell’attività M&A mid cap. Con il suo ingresso, EY rafforza ulteriormente le proprie capacità e competenze nel Corporate Finance, con l’obiettivo di assistere aziende e fondi di Private Equity nella definizione di opzioni strategiche e nell’origination ed execution di operazioni straordinarie.

Nicola Cavallo entra in EY Parthenon in qualità di Partner del team Strategy. Dopo la laurea in Economia e Finanza presso l’Università Bocconi di Milano, ha sviluppato un percorso professionale dapprima nel settore dell’Investment Banking in realtà internazionali e successivamente nel settore della consulenza strategica. Questo ha consentito a Cavallo di maturare una vasta esperienza nell’analisi degli aspetti strategici e finanziari connessi con operazioni di investimento e disinvestimento, operando a supporto di istituzioni finanziarie, fondi e investitori istituzionali. Con il suo ingresso in EY, si rafforzano il presidio sul Private Equity e sui servizi di business e commercial diligence.

Francesco Sgobio entra in EY in qualità di partner nel team valuation modelling economics. Dopo la laurea in Economia Aziendale presso l’Università Bocconi di Milano, Francesco ha maturato inizialmente esperienze nel settore della consulenza. Al termine di un’esperienza manageriale condotta in una primaria compagnai assicurativa in qualità di Responsabile Vendite, Sgobio è tornato all’attività consulenziale con un approccio innovativo e una forte expertise nell’applicazione di dati e advanced analytics al miglioramento delle performance del business. Con il suo ingresso, EY rende ancor più distintiva la propria offerta di servizi consulenziali, attraverso lo sviluppo di approcci data-driven applicati al corporate finance e alle strategie aziendali.

Vincenzo Tortorici entra in EY in qualità di Senior Partner nel team Strategy & Transactions, rafforzando la capacità di origination, deal making e deal shaping con particolare attenzione al settore private equity e potenziando ulteriormente il patrimonio di relazioni con la C-suite italiana dall’industria ai servizi finanziari.

Tortorici, che ha conseguito la laurea in Economia e commercio alla Luiss di Roma e un MBA alla Mit sloan school of management, ha 30 anni di esperienza professionale spesi a livello internazionale tra il settore della consulenza strategica, dove ha assistito blue chips e authorities in tre continenti, e il banking, spaziando dall’M&A, al private equity, fino a ruoli di senior management in primari gruppi bancari italiani.