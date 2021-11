"In un contesto complesso e in rapido cambiamento come quello attuale, è fondamentale anticipare il futuro per contribuire alla trasformazione del Paese, delle aziende e delle persone". Lo afferma Massimo Antonelli, ceo di EY Italia e coo di EY Europe West, in occasione della presentazione dei risultati raggiunti dalla firm nel Fiscal Year 2021, dei progetti in corso e degli obiettivi futuri.