EZVIZ presenta diversi nuovissimi prodotti smart home all'evento IFA 2022 di Berlino, impressionando il mercato internazionale con un ecosistema esteso per la vita connessa

L'azienda ha compiuto passi importanti in diversi settori quali sistemi di sicurezza per tutta la casa, pulizia intelligente e altro ancora.

HOOFDDORP, Paesi Bassi, 6 settembre 2022 /PRNewswire/-- EZVIZ, azienda leader mondiale nel campo della Smarthome, accende il salone IFA 2022 con il suo stand immersivo ricco di prodotti e soluzioni per la casa intelligente. Lanciando il suo tema "Reliably Simple, Incredibly Smart", EZVIZ ha svelato i suoi ultimi progressi in fatto di telecamere di sicurezza, sensori per la casa, serrature per porte, aspirapolvere e robot intelligenti, e altro ancora.

"Per noi l'IFA è un'occasione entusiasmante in cui EZVIZ può mostrare ufficialmente al mondo come siamo riusciti a innovare ed eccellere negli ultimi due anni in fatto di hardware intelligente e sistemi e servizi connessi", ha dichiarato Guanlan Chen, Global Product Head di EZVIZ. "EZVIZ non solo crea prodotti stand-alone, ma intende proporre uno stile di vita orientato al futuro, basato su tecnologie interconnesse."

Una casa connessa, protetta e piacevole

EZVIZ è un brand che ha costruito la propria reputazione sui prodotti per la sicurezza domestica, pertanto ha lanciato una serie di fotocamere di livello superiore, tra cui il primo Baby Monitor Wi-Fi alimentato a batteria e la prima telecamera motorizzata per esterni alimentata a batteria HB8. Entrambi i prodotti rappresentano la filosofia aziendale per la progettazione di "telecamere per la smart home": sono supportate da intelligenza artificiale, a basso consumo energetico, facili da installare e perfettamente integrate con la casa smart. Non solo garantiscono la tranquillità dell'utente, ma facilitano ulteriormente la collaborazione intelligente e le comunicazioni a distanza per i vari tipi di famiglie che vivono con animali da compagnia, bambini, nonni e/o tutti questi.

Inoltre, EZVIZ presenta due livelli di innovazione per lo smart living. In primo luogo, l'azienda ha ampliato il proprio portafoglio con diversi prodotti smart, tra cui la pluripremiata serratura smart fai-da-te e il kit di sensori per la casa. Grazie alla tecnologia di collegamento intelligente EZVIZ, la serratura e i sensori si integrano con le telecamere EZVIZ creando un sistema di sicurezza interconnesso che massimizza la protezione a tutti i livelli.

In secondo luogo, EZVIZ fa un enorme balzo oltre i confini della categoria di sicurezza, in risposta alle molteplici richieste che riceve per rendere la casa ancora più semplice da vivere. EZVIZ ha svelato in anteprima la propria linea di pulizia intelligente, con il primo aspirapolvere smart wet & dry senza cavo RH1, che pulisce anche le macchie più appiccicose, riportando la brillantezza su tutti i tipi di pavimenti duri, con pulizia automatica della spazzola a rulli per una igienizzazione efficace. L'azienda ha inoltre organizzato una sessione di prova in fiera con RS2, il suo primo robot aspirapolvere e lavapavimenti 2 in 1 con intelligenza artificiale.

