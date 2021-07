F1, a Gp Silverstone duello Verstappen-Hamilton: fuori la Red Bull

Gara sospesa. Verstappen in ospedale per una tac alla testa

Duello immediato al Gp di Silverstone tra Verstappen e Hamilton: il secondo stringe il primo e il pilota della Red Bull va in testacoda fuori pista, sbattendo violentemente contro il muro. Il pilota esce dall'abitacolo con le sue gambe ma è entrata in campo l'unità medica della gara. Charles Leclerc su Ferrari risulta così in testa alla corsa.

"Verstappen sta bene, ma è stato portato in ospedale per una tac alla testa". Lo afferma a Sky Sport Mara Sangiorgio, del centro medico F1, dopo l'incidente tra il pilota della Red Bull e Lewis Hamilton. Il campione inglese è stato sanzionato con 10 secondi di penalità.