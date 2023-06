F1, anche l'attore Ryan Reynolds tra gli investitori del team Alpine

Il team di Formula 1 Alpine si è assicurato un sostegno di 200 milioni di euro da parte di un gruppo di investitori, tra cui la star di Hollywood Ryan Reynolds, come ha dichiarato lunedì il capogruppo Renault. Il gruppo, formato da Other Capital, RedBird Capital Partners e Maximum Effort Investments - ha acquisito una partecipazione del 24% nel team di F1, per un valore di circa 900 milioni di euro. Hanno lavorato con altre squadre sportive, come il franchigia della Nfl Dallas Cowboys e la squadra di calcio inglese Wrexham AFC, che è stata acquistata da Reynolds nel 2020.

Sotto la proprietà di Reynolds e del collega attore e comproprietario Rob McElhenney, il Wrexham giocherà nel calcio professionistico per la prima volta in 15 anni poiché la prossima stagione gareggerà nella Football League Two di quarta divisione. "Questa associazione è un passo importante per migliorare le nostre prestazioni a tutti i livelli", ha dichiarato il Ceo di Alpine Laurent Rossi. "Le entrate incrementali generate saranno a loro volta reinvestite nel team, al fine di accelerare ulteriormente il nostro piano 'Mountain Climber', volto a raggiungere i migliori team in termini di strutture e attrezzature all'avanguardia".

Il team francese, attualmente quinto nel campionato costruttori, era alla ricerca di investimenti che li aiutassero a colmare il divario con i team leader della F1 come Red Bull, Ferrari e Mercedes. La notizia arriva come parte di un annuncio più ampio da parte di Alpine che prevede l'inizio del raggiungimento di 8 miliardi di euro di entrate nel 2030 e il raggiungimento del pareggio nel 2026.