La Formula 1 ha confermato ufficialmente che, "a seguito del dialogo con il promotore e le autorità competenti, il Gran Premio di Cina 2023 non si svolgerà a causa delle continue difficoltà presentate dalla situazione Covid-19. La Formula 1 sta valutando opzioni alternative per sostituire lo slot nel calendario 2023 e fornirà un aggiornamento in merito a tempo debito", recita la nota.