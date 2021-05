Anticipato al 20 giugno il Gp di Francia, 2 gli appuntamenti in Austria

La Formula Uno ha deciso di cancellare, a causa delle restrizioni dettate dall'emergenza Covid, il Gp di Turchia in programma il 13 giugno. Il nuovo calendario vedrà anticipato al 20 giugno il Gp di Francia, saranno in vece due gli appuntamenti in Austria, il 27 giugno e il 4 luglio.