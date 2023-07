F1 Gp Austria 2023, orari qualifiche e gara: dove vederle in tv

Il Mondiale 2023 di Formula 1 si prepara per il Gp d'Austria, in programma al Red Bull Ring di Spielberg domenica 2 luglio. La Red Bull, con Max Verstappen leader iridato, punta ad un altro weekend di dominio per consolidare il primato. La Ferrari, dopo i parziali segnali di ripresa in Canada con il quarto e quinto posto, chiede uno squillo a Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il Cavallino deve guardarsi soprattutto da Mercedes e Aston Martin, al momento le monoposto più temibili alle spalle della Red Bull.

GP AUSTRIA, ORARI IN TV: PROVE LIBERE, QUALIFICHE E GARA

Il weekend di gara sarà trasmesso in tv da Sky e Tv8, online sarà possibile seguire prove libere, qualifiche e Gp su Now.

Venerdì 30 giugno

- Prove Libere 13.30-14.30;

- Qualifiche 17.00-18.00;

Sabato 1 luglio

- Sprint Shootout 12.00 (TV8 differita 17.30);

- Gara sprint 16.30 (TV8 differita alle 19:00);

Domenica 2 luglio

- Gp d'Austria 15.00 (TV8 differita alle 19.00).