F1 Gp Austria, John Elkann promuove la Ferrari: "Miglior gara del 2023"

"E' la più bella gara della stagione, siamo tutti molto felici". Così il presidente della Ferrari, John Elkann, al termine del Gp d'Austria dove le rosse hanno chiuso al 2° posto con Charles Leclerc e al 4° posto con Carlos Sainz.

"E' stato bello vedere la Ferrari battagliare con la Red Bull qui in Austria -prosegue Elkann ai microfoni di Sky Sport-. E' un circuito divertente, ma c'è un progresso della macchina e questo risalta anche il valore dei piloti. L'umore è buono, siamo stati davanti tutto il weekend. La lotta di Sainz con Perez è incoraggiante, bisogna guardare in avanti e fare un passo alla volta. Così si può sempre fare meglio". "Non bisogna mai demoralizzarsi, la Red Bull è uno stimolo a fare meglio. La cosa positiva è che stiamo progredendo a ogni gara, quella importante è che in tutte le sue componenti abbiamo una squadra che va in un'unica direzione. Rinnovo piloti? Ci sono altre priorità, ora dobbiamo goderci questo momento grazie anche al talento dei nostri piloti", afferma.

"Sono soddisfatto, anche se si vuole sempre di più. Ci aspettiamo qualcosa di meglio a Silverstone", dice Fred Vasseur, team principal della Ferrari. "Se facciamo il paragone con Max Verstappen ci sono passi avanti da fare ma dopo Montreal è la conferma che siamo nella giusta direzione. Bella la battaglia di Sainz, anche se la Red Bull era più veloce. Verstappen oggi volava, poi c'era un gruppo di 10 macchine che poteva arrivare secondo", aggiunge Vasseur.