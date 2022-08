Charles Leclerc con la Ferrari e Max Verstappen con la Red Bull sono tra i piloti che partiranno in fondo alla griglia del Gp del Belgio, in programma domenica a Spa, dopo la sostituzione di elementi della power unit sulle rispettive monoposto. Stessa sorte per Lando Norris (McLaren), Esteban Ocon (Alpine), Mick Schumacher (Haas) e Valtteri Bottas (Alfa Romeo).