Sainz partirà in ultima posizione come penalità per la sostituzione del motore

Charles Leclerc in pole position al Gp di Francia al termine delle qualifiche ufficiali. Per la Ferrari del monegasco si tratta della settima pole della stagione. In seconda posizione il rivale diretto della Red Bul Max Verstappen. L'altra Ferrari di Carlos Sainz partirà in ultima posizione come penalità per la sostituzione del motore.