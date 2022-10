F1, Gp Giappone: gara sospesa per pioggia, si riparte alle 16.15

Bandiera rossa dopo 3 giri e poi sospesa la ripartenza dietro la safety-car sul circuito di Suzuka. Furia Gasly per trattore in pista: "Inaccetabile"

Il Gp del Giappone di F1 ripartirà alle 16,15, dopo l'interruzione per la pioggia. Questa la comunicazione dei commissari di gara. I piloti partiranno dietro la safety car e avranno circa 47 minuti di gara da correre.

Una forte pioggia si è abbattuta stamani sulla diciottesima prova del Mondiale di F1. Bandiera rossa dopo 3 giri e poi sospesa la ripartenza dietro la safety-car sul circuito di Suzuka. Subito fuori gara Carlos Sainz andato a muro e Alexander Albon, finito fuori pista a causa della scarsa visibilità.

Primo nella ripartenza sarà sempre Verstappen, seguito da Leclerc e Perez, poi Ocon ed Hamilton.

Dopo lo stop alla gara per la forte pioggia, sono entrati in pista dei trattori per spostare le vetture di Carlos Sainz e Alexander Albon rimaste ferme, ma uno di questi trattori è stato incrociato da Pierre Gasly infuriato per essersi trovato in pista davanti alla sua AlphaTauri uno di questi mezzi venirgli incontro contromano. "Inaccettabile", ha gridato Gasly al team radio. A molti saranno passate davanti le immagini della tragica morte di Jules Bianchi, proprio sulla pista di Suzuka, finito contro un mezzo di rimozione con la sua Marussia nel 2014.

Il pilota francese è stato investigato dalla direzione della corsa perché non ha rispettato la velocità in regime di bandiera rossa. In quel frangente, ha incrociato il trattore che rimuove i veicoli incidentati dalla pista. Gasly è andato di sua spontanea volontà dai commissari per avere delucidazioni. La risposta che gli è stata data è che una volta che c'è bandiera rossa i veicoli sono ammessi ad entrare in pista. "La bandiera rossa - spiega un comunicato dei commissari - è stata mostrata prima che l'auto di Gasly superasse il luogo dell'incidente dove era stata danneggiata il giro precedente".

"Non c'è rispetto per la vita dei piloti, non c'è rispetto per la memoria di Jules. Incredibile". Così Philippe Bianchi, padre del giovane pilota francese della Ferrari Driver Academy morto a Suzuka nel 2014 dopo aver colpito con la sua Marussia una gru mobile a bordo pista, commenta su Instagram quanto avvenuto nel Gp.