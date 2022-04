F1 Gp Imola 2022, Verstappen pole e Leclerc secondo

L'olandese della Red Bull davanti alla Ferrari per la Sprint

Max Verstappen su Red Bull conquista la pole position nella gara Sprint del Gp di Imola 2022. L'olandese, campione del mondo di Formula 1 in carica, precede la Ferrari del monegasco Charles Leclerc, leader del Mondiale. Terzo posto per la McLaren di Lando Norris, seguito dalla Haas del danese Kevin Magnussen. Decima piazza per la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz. Male le Mercedes: undicesimo George Russell, tredicesimo Lewis Hamilton.