F1 Gp Singapore 2022, Perez vince davanti alle Ferrari ma è sotto inchiesta

Il messicano precede Leclerc e Sainz, rischia per un'infrazione in regime di safety car

Sergio Perez vince il Gp di Singapore 2022 davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz. Il successo del pilota messicano della Red Bull, però, è sotto inchiesta. Perez, in una giornata condizionata dalla pioggia, non avrebbe rispettato le regole in regime di safety car, in una delle 3 apparizioni della vettura di sicurezza sulla pista asiatica. In attesa di eventuali decisioni a macchine ferme, la Ferrari piazza sul podio entrambi i piloti: Leclerc, scattato dalla pole position ma subito bruciato da Perez, chiude secondo davanti a Sainz.

Quarta e quinta piazza per le McLaren di Lando Norris e Daniel Ricciardo. Alle loro spalle, l'Aston Martin di Lance Stroll che precede la Red Bull di Max Verstappen. L'olandese, sempre saldamente leader del Mondiale, rovina la sua gara con un'escursione sull'erba nel tentativo di superare Norris.