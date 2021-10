F1, Gp Usa: vince Verstappen davanti a Hamilton

Terzo posto per Perez, quarta la Ferrari di Charles Leclerc

Max Verstappen vince il Gp degli Usa sul circuito di Austin davanti alla Mercedes di Lewis Hamilton e allunga in classifica mondiale piloti sull'inglese. Terzo posto per l'altra Red Bull di Sergio Perez, mentre arriva ai piedi del podio la Ferrari di Charles Leclerc. Quinta la McLaren di Daniel Ricciardo che precede la Mercedes di Valtteri Bottas, e l'altra rossa di Carlos Sainz, settima. Chiudono la top ten la McLaren di Lando Norris, Yuki Tsunoda con l'Alpha Tauri e Sebastian Vettel con l'Aston Martin. Buon undicesimo posto per l'Alfa Romeo di Antonio Giovinazzi. Hamilton conquista anche il punto addizionale grazie al giro veloce ma i punti da recuperare su Verstappen ora sono 12.