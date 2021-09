F1, Hamilton vince Gp Russia: 100 successi in carriera

Lewis Hamilton vince il Gp di Russia su Mercedes, raggiungendo il traguardo di 100 successi in Formula Uno. Sul podio del gran premio di Sochi salgono Max Verstappen (Red Bull) e Carlos Sainz (Ferrari). Quarto posto per Daniel Ricciardo (McLaren), quinto per Valtteri Bottas (Mercedes), sesto Fernando Alonso (Alpine).

Nel Mondiale piloti, Verstappen comanda con 226,5 punti. Hamilton insegue a 221,5. Terzo Bottas a 141. Tra i costruttori, Mercedes al top con 397,5 punti e Red Bull seconda a 364,5.