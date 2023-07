Fabio Borini nel mirino del Cagliari

L'attaccante potrebbe così ritornare in Italia dopo 3 anni in Turchia

Dopo il ritorno in Serie A, il Cagliari del presidente Giulini spera di consegnare a Claudio Ranieri una rosa di valore per una tranquilla salvezza in massima serie.

Il mercato del Cagliari entra nel vivo. Dopo la promozione ai play-off della squadra isolana, il calciomercato estivo dei sardi si annuncia scoppiettante.

Il Presidente Giulini spera di chiudere quanto prima un primo acquisto da regalare a mister Claudio Ranieri.

Tra i calciatori seguiti dal Cagliari per il mercato estivo ci sarebbe anche Fabio Borini. L’ex Milan e Roma ha fatto molto bene in Turchia ed ora è pronto a tornare in Italia. Secondo le ultime notizie di calciomercato, l’agente del giocatore sarà quest’oggi a Milano per allacciare i contatti con due club: Cagliari e Genoa.

Fantacalcio.it per Adnkronos