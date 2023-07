Fabio Di Venosa presenta la nuova mini-guida “Dipendente Infedele”, pratica e gratuita

Il mondo delle investigazioni private al servizio della tutela del know-how aziendale. Il libro è uno strumento agevole e di semplice lettura per evitare che i dati aziendali possano essere oggetto di furto o di diffusione impropria da parte dei dipendenti.

Roma, 5 luglio 2023. La crescente diffusione delle tecnologie digitali e l’accesso sempre più semplice alle informazioni aziendali hanno aumentato il rischio che i dati aziendali possano essere oggetto di furto o di diffusione impropria da parte dei dipendenti, che rappresentano il primo anello della catena di sicurezza dell’azienda. La nuova mini-guida “Dipendente Infedele”, agevole e di semplice lettura, rappresenta uno strumento pratico per le aziende di ogni settore e dimensione, interessate a gestire al meglio le problematiche legate al dipendente infedele. L’e-book è fornito gratuitamente dallo studio legale 42 Law Firm, scaricabile online dal loro sito web, e presenta interessanti contributi di professionisti in ambito legale, investigativo e delle nuove tecnologie, tra cui l’Avv. Giuseppe Vaciago con il contributo “La tutela penale del know-how” e l’investigatore privato Fabio Di Venosa con “Attività di investigazione”.

“La mini-guida si propone di offrire un quadro completo delle problematiche legate al dipendente infedele - spiega Fabio Di Venosa, investigatore privato e amministratore delegato del Centro Servizi Investigativi con sede a Roma e Milano - Abbiamo voluto, ognuno per il proprio settore di competenza, fornire spunti di riflessione e di prevenzione per tutte le aziende che vogliono evitare di trovarsi impreparate di fronte ad una situazione di crisi, ma non solo, per aiutare le aziende a muoversi in un contesto sempre più complesso e in continua evoluzione. Abbiamo avuto l’onore della prefazione a cura di Guido Scorza, componente del Collegio del Garante per la protezione dei dati personali, a dimostrazione di come questo tema sia particolarmente sentito.

Nella mini-guida “Dipendente Infedele” Fabio Di Venosa affronta il tema delle indagini e le modalità con cui, in caso di presunte condotte illecite, si possono raccogliere prove valide in giudizio. “È necessario demandare ad un’agenzia investigativa, munita di regolare licenza prefettizia, l’attività di controllo per verificare o evitare l’esecuzione di condotte illecite - sottolinea Fabio Di Venosa nel suo contributo -. Ossia in tutti quei casi in cui si presume che un lavoratore possa eseguire comportamenti penalmente rilevanti od integrare attività fraudolente, nonché fonti di danno per l’azienda. Se non si ricorre infatti ad un investigatore privato, le attività compiute possono ritenersi, nel migliore dei casi, non ammissibili in giudizio e, molto spesso, illecite, configurando dei veri e propri reati perseguibili d’ufficio”.

Fabio Di Venosa illustra, quindi, i principali controlli occulti che si possono eseguire, quali attività di osservazione, controllo e pedinamento, anche tramite l’utilizzo di tecnologie investigative evolute. L’agenzia Centro Servizi Investigativi infatti è specializzata dal 2005 in investigazioni legate al mondo del lavoro, operando in tutta Italia. La sua peculiarità è l’esperienza derivata dalla collaborazione con molti studi legali nello svolgimento di indagini in ambito sia civile che penale.

CONTATTI: Per scaricare la mini-guida online: https://vai.42lawfirm.it/infedele