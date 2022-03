Fabio Falvo (Gfm Service Srl): “Nuovi materiali, efficientamento energetico e richiesta di semplicità, così è cambiata l’edilizia”

L’imprenditore, consigliere nazionale dei Giovani di Confindustria, racconta i mutamenti che hanno rivoluzionato il settore

Roma, 9 marzo 2022. “Il settore dell’edilizia è profondamente cambiato. Rispetto a vent’anni fa sono diversi i materiali utilizzati, le tecniche e soprattutto ciò che le persone si aspettano da un’impresa di costruzioni”. Fabio Falvo, amministratore unico di Gfm Service Srl e consigliere nazionale dei Giovani imprenditori di Confindustria, lo dice per esperienza avendo vissuto in prima persona l’evoluzione della propria azienda: da attività artigiana fondata dal padre muratore nel 1998 alla conformazione attuale di impresa con circa 20 dipendenti, attiva tra la Calabria e Roma. Una crescita, quella di Gfm Service, derivata proprio dalla capacità di cogliere le esigenze del mercato e di sapervi far fronte in modo rapido ed efficiente.

“Negli anni sono cambiati i prodotti. Ai classici mattoni, calce e cemento oggi si aggiungono i materiali di derivazione chimica, come le resine e malte preconfezionate” racconta Falvo, che sottolinea anche il deciso mutamento delle attività richieste e delle procedure utilizzate: “Oggi la maggior parte degli interventi riguarda l’efficientamento energetico: sulle strutture già esistenti si procede alla realizzazione di cappotti termici, di coperture con isolanti in polistirene e poliuretano e alla sostituzione degli infissi con altri più performanti, mentre negli edifici di nuova costruzione sono imprescindibili i Criteri ambientali minimi (Cam)”. Il che significa che per lavorare nel campo immobiliare occorre una formazione costante e continua, sia su tecniche e protocolli da seguire sia sui materiali più adeguati e performanti da utilizzare.

L’evoluzione maggiore, tuttavia, sta nella mentalità delle persone ed è sulla comprensione di questo mutamento che Gfm Service ha fondato la propria espansione. “Oggi le persone non vogliono avere preoccupazioni e si affidano completamente alle imprese chiamate ad occuparsi non solo dell’aspetto edilizio, ma di tutte le attività legate ad un immobile – aggiunge l’imprenditore – Di fatto consegniamo gli edifici ‘chiavi in mano’, quindi pronti per essere utilizzati”. L’azienda, infatti, si occupa di tutto l’iter: dall’analisi alla progettazione tecnica, dall’effettuazione dei lavori di muratura e sugli impianti, fino all’arredamento degli appartamenti. Quest’ultima è l’unica fase affidata a partner esterni, mentre tutte le precedenti vengono effettuate dal personale dipendente. Le novità, tuttavia, non cancellano il passato, che al contrario costituisce la solida base dell’impresa. “La forma mentis è ancora quella ‘da artigiano’ che ci ha trasmesso mio padre – aggiunge Falvo – Ed è basandoci su quella che riusciamo a sviluppare con i clienti il rapporto di fiducia necessario per far sì che decidano di affidarsi a noi per interventi anche molto complessi”.

